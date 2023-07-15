45-летнего мотоциклиста чуть не убило досками на трассе под Пятигорском

Мотоциклисту понадобилась помощь врачей. Фото: УГИБДД по СК

45-летний мотоциклист из Москвы теперь может отмечать второй день рождения. 15 июля 2023 года во время поездки по Ставропольскому краю перед его Suzuki на дорогу неожиданно посыпались доски. Произошло это на 2 км трассы «Обход поселка Иноземцево» вблизи Пятигорска.

Водитель Suzuki влетел во внедорожник. Фото: УГИБДД по СК

Чтобы избежать наезда на стройматериалы, мужчине пришлось сманеврировать в соседнюю полосу. Из-за этого он врезался во внедорожник Land Rover.

Пострадавшего байкера доставили в больницу. От серьезных травм его спасла защитная экипировка. Врачи разрешили мужчине лечиться амбулаторно.

Злополучные доски вез на крыши 29-летний местный житель. Фото: УГИБДД по СК

Выяснилось, что доски из-за плохого крепления потерял 29-летний житель Благодарненского округа, который перевозил их на крыше своей «Нивы». По информации пресс-службы Управления ГИБДД по Ставрополью, водитель был трезв, злостным нарушителем правил дорожного движения он не является.