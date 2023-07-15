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НовостиОбщество15 июля 2023 15:24

Из-за велочемпионата в Ставрополе 16 июля перекроют три дороги

Схему объезда объяснили в Госавтоинспекции
Анна ЕГОРОВА
Анна ЕГОРОВА
Ограничения движения продлятся несколько часов

Ограничения движения продлятся несколько часов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 июля 2023 года в Ставрополе пройдет городской велочемпионат. В связи с этим в краевой столице запланировано ограничение движения с 10:30 до 16:00.

Как уточнили в пресс-службе краевого Управления ГИБДД, проехать будет нельзя по улице Перспективной от проспекта Российского до улицы Рассветной, по одной стороне проспекта Российского от улицы Тухачевского до улицы 45-я Параллель, а также по улице 45-я параллель от проспекта Российского до улицы Рогожникова.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют заранее выбирать маршрут, а объезд перечисленных участков осуществлять по улицам Тухачевского, Рогожникова, Перспективной (от улицы Рассветной до улицы Колосистой), Колосистой и трассе «Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская».

Помимо этого в Ставрополе до 23 июля действует ограничения движения по дублеру улицы Доваторцев в связи с ремонтными работами на газопроводе.