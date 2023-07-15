Чеченских ученых отметили за активное участие в Форуме будущих технологий

В этом году Форум будущих технологий проходил под девизом «Опережая время». Фото: предоставлено Фондом Росконгресс

Серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению прорывных направлений технологического развития страны, открыл Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Он проходил под девизом «Опережая время». Главная задача мероприятия, организованного под эгидой Десятилетия науки и технологий, - стимулировать совместную работу государства, науки и бизнеса по развитию и внедрению технологий, которые позволят России соответствовать глобальным трендам и претендовать на мировое технологическое лидерство.

Как отмечается на сайте Фонда Росконгресс, являющегося оператором Форума будущих технологий, в этом году активными участниками мероприятия стали чеченские ученые.

- В эпоху глобальных вызовов ученые из Чеченской Республики занимаются развитием квантовых технологий и другими актуальными направлениями для достижения Россией технологического суверенитета, - сказано в сообщении.

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В рамках Форума дан старт первой Национальной научной премии «Вызов». Ежегодная награда и значительная денежная премия будут присуждаться российским ученым, инженерам, изобретателям, чьи разработки обладают значительным потенциалом и имеют горизонт практического внедрения от трех до десяти лет.