Котенка, просидевшего сутки на макушке дерева во Владикавказе, спасли

Котенок целые сутки просил о помощи. Фото из архива «КП» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Нам важна каждая жизнь!» - так говорят владикавказские спасатели, которые ради одного маленького котенка пригнали во двор многоэтажного дома по улице Коцоева целую пожарную машину с большой выдвижной лестницей.

- Накануне в пожарную охрану поступило сообщение о том, что котенок забрался на самую макушку дерева и не может спуститься. Конечно же, наши сотрудники не смогли остаться в стороне и выдвинулись на помощь хвостику, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Главного управления МЧС по Северной Осетии - Алании.

Когда пожарные прибыли на место, очевидцы рассказали, что пушистик жалобно мяукает уже больше суток. Перепуганного котенка быстро спустили вниз с помощью автолестницы. Девушка, проживающая по соседству, забрала малыша к себе и пообещала найти ему дом.