Легковушка протаранила КАМАЗ на трассе Ставрополья

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На 404 километре трассы «Кавказ» в Кировском округе Ставрополья водитель ВАЗ-21093 приблизился слишком близко к КАМАЗу и устроил аварию. Автомобилист разогнал транспорт до опасной скорости и проигнорировал необходимость соблюдать дистанцию.

Легковушка «догнала» грузовик и врезалась, водитель получил серьезные травмы. На место происшествия вызвали автоинспекторов и скорую помощь для разбирательств и помощи пострадавшему.

— С переломом таза и ключицы в больницу доставлен водитель легкового автомобиля, 43-летний житель КБР., – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Пострадавший водитель был трезвый, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. По факту аварии началась проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.