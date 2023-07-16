Лжебанкир обманул жительницу Ставрополя на 730 тысяч рублей

Жительница Ставрополя перевела лжебанкиру 730 тысяч рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ставрополе на телефон местной жительницы поступил звонок от неизвестного, он представился сотрудником банка и рассказал, что мошенники пытаются украсть сбережения жертвы. Банкир предложил помощь: для этого надо перевести все деньги на якобы безопасный счет.

Женщина повелась на уловки злоумышленника и перевела 730 тысяч рублей. Когда деньги не вернулись обратно на карту, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На неизвестного завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полиция Ставрополья просит быть бдительными при общении с незнакомцами; надо обязательно проверять информацию, которая поступает из неизвестных источников.