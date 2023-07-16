Жара до +31 градуса и дожди с грозами ожидаются на Ставрополье в начале недели

Дожди и жара ожидаются на Ставрополье в начале недели Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Ставрополье в начале рабочей недели температура воздуха поднимется до +31 градуса, при этом в первый день в регионе ожидаются дожди, грозы и северо-западный ветер с порывами до 14 м/с. Сегодня, в воскресенье, 16 июля, местами по региону идут кратковременные осадки, а ветер дует со скоростью до 18 м/с, хотя температура достигнет +30 градусов.

Завтра, в понедельник, 17 июля, ночью и днем в регионе будут идти кратковременные дожди, в Ставрополе – мелкий. Температура воздуха в дневное время достигает +25-30 градусов на Ставрополье, в краевой столице – +25-27 градусов. Северо-западный ветер будет дуть до 11-14 м/с.

Во вторник, 18 июля, осадки перестанут идти в регионе, а температура воздуха начнет повышаться. Днем Ставрополье прогреется до +26-31 градуса, а Ставрополь – до +26-28 градусов. Северо-западный ветер утихнет и будет дуть со скоростью до 11 м/с.