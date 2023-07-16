Штормовое предупреждение объявили на Ставрополье Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье снова объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей, грозы, града и шквалистого ветра 20-25 м/с. Непогода в регионе ожидается с 15-17 часов 16 июля и вплоть до конца суток 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

— На улице старайтесь избегать опасных мест: мосты, линии электропередачи, рекламные щиты, остановки и иные конструкции, которые могут обрушиться в результате непогоды, – пишет ведомство.

Следует обеспечить сохранность имущества от непогоды: спрятать машину, убрать вещи из-под открытого неба и прочее. Пешеходам и водителям следует быть крайне осторожными на дороге и в особенности на перекрестках. Дома не стоит пользоваться электроникой в грозу и рекомендуется отойти от окон, так как их может выбить.