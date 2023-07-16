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НовостиПроисшествия16 июля 2023 15:05

Почти 4000 человек покусали клещи на Ставрополье с начала года

У 10 жителей региона выявили Крымскую геморрагическую лихорадку
Данил ЮРКОВ
Клещи покусали почти 4000 человек на Ставрополье

Клещи покусали почти 4000 человек на Ставрополье

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Ставрополье с начала 2023 года клещи покусали 3828 человек, в том числе 1554 детей. В пресс-службе регионального Роспотребнадзора рассказали, что это на 4,4% среднего уровня. У 10 жителей края специалисты нашли Крымскую геморрагическую лихорадку, у больных были контакты с паразитами.

— Диагноз Крымской геморрагической лихорадки установлен 10-ти жителям края, в Апанасенковском и Туркменском районах – по 2 случая, в Степновском, Ипатовском, Красногвардейском, Кочубеевском, Петровском и Буденновском районах по одному случаю, – пишет пресс-служба Роспотребнадзора Ставрополья.

Специалисты проводят комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, то есть обрабатывают почву и скот, чтобы спасти людей и животных от клещей. Роспотребнадзор выписал 263 предписаний с требованием обработать территории хозяйствующих субъектов.