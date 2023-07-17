Два взрослых и полуторагодовалый ребенок погибли в ДТП с КАМАЗом на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Кировском округе Ставрополья водитель КАМАЗа нарушил правила дорожного движения и устроил смертельную аварию. На трассе 52 километре трассы «Георгиевск – Урухское – Орловка» большегруз выезжал с полевой дороги, но не уступил дорогу едущему по главной ВАЗу-2107. Произошло ДТП, легковушку сильно смяло, на место вызвали медиков и автоинспекторов.

— От полученных травм на месте погибли 18-летний водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе полуторалетний ребенок и 19-летняя девушка. 17-летняя пассажирка «семерки» доставлена в больницу, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Погибший ребенок ехал без детского кресла. За рулем КАМАЗа сидел 27-летний житель округа, он не является злостным нарушителем ПДД, экспертиза покажет, был ли он трезвый. Водитель легковушки получил права всего месяц назад, по факту аварии началась проверка.

— Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. Водителю КАМАЗа может грозить уголовное дело.