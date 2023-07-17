Река Калаус на Ставрополье может выйти из берегов из-за подъема воды

Река Калаус грозит выйти из берегов. Фото: Яндекс.Карты

В Апанасенковском округе Ставрополья река Калаус поднялась до неблагоприятной отметки возле села Воздвиженского, существует опасность потопов 17 и 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, а также дали список советов, что делать в случае выхода реки из русла.

— 17-18 июля 2023 года сохранится вероятность возникновения происшествий, связанных с выливом воды на пойменные участки местности вблизи русла реки Калаус с угрозой подтопления приусадебных участков и дворов домовладений, расположенных в пойме, – пишет ведомство.

Жителям села рекомендуют подготовить документы и другие вещи в случае эвакуации, заранее вывезти автомобили, освободить подвалы, сделать уплотнения на окнах и дверях, вывести животных из опасной зоны. Следует собрать рюкзак с двухдневным запасом еды и теплой одежды.

По возможности людям рекомендуют покинуть опасную зону до возможного потопа. А если ЧП настигло неожиданно, следует подняться на верхние этажи или крышу и ждать помощи. При возвращении домой нельзя есть еду из воды, а также надо открыть окна и быть осторожным.