Маршрутчик-нарушитель сбил двух человек на пешеходном переходе в Ставрополе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На улице Заводской в Ставрополе водитель маршрутки сбил двух человек на пешеходном переходе. Маршрутчик на ГАЗели NEXT либо не заметил пешеходов, либо думал, что успеет проехать и не собьет людей. И все же произошла авария, пострадавшим вызвали скорую помощь.

— С травмами головы и шеи 39-летняя и 33-летняя женщины доставлены в больницу. За рулем пассажирского транспорта находился житель Ставрополя, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель за последние два года получил 30 штрафов за нарушения правил дорожного движения, в основном он превышал скоростной режим. В момент аварии в маршрутке не было пассажиров. По факту ДТП началась проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Другого маршрутчика в Кисловодске уволили после того, как он выгнал из салона мать участника СВО. Две женщины устроили конфликт, в который вписался водитель, а после потребовал, чтобы пассажирка вышла из транспорта.