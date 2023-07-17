Ежедневный авиарейс Ставрополь – Москва запустят с 29 июля

Еще один ежедневный авиарейс запустят в Ставрополе 29 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская авиакомпания запустила еще один ежедневный авиарейс из Ставрополя в Москву, самолеты начнут летать с 29 июля. В пресс-службе международного аэропорта Ставрополя сообщили, что два борта будут летать в московское Шереметьево и обратно.

— SU 6511 вылетает из Шереметьево в 06:30 и прилетает к нам в 10:05. SU 6512 вылетает из Ставрополя в 11:05 и прибывает в 14:40, – написали в пресс-службе аэропорта.

Полеты будут выполняться на лайнерах Сухой Суперджет 100. Количество ежедневных рейсов вместе с новым возросло до шести: три собственных и три авиакомпаний.