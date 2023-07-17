Двух экс-гаишников в Ставрополе осудят за взятку и превышение полномочий

Экс-сотрудников ГИБДД в Ставрополе осудят за взятку и превышение полномочий Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ставрополе осудят двух бывших сотрудников ГИБДД. Злоумышленники утром 17 августа 2022 года остановили пьяного 36-летнего водителя, но решили не мучать себя выписыванием протокола, а заодно и нажиться. Автомобилисту правоохранители предложили дать деньги, чтобы не проводить тест на алкоголь, на что мужчина согласился.

— Обвиняемые предложили водителю за денежное вознаграждение в размере 70 тысяч рублей не проводить его медицинское освидетельствование и не отстранять от управления транспортным средством, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Деньги сотрудники потратили на себя, но о преступлении узнали, и на злоумышленников завели уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 290 (получение взятки) и пунктам «г,е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование завершили, и материалы направили в суд.

— Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. На взяткодателя завели дело по статье 291 УК РФ (дача взятки). Расследование уголовного дела продолжается.