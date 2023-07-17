Спасатели Ставрополя вытащили застрявший в грязи автомобиль

Фото: ПАСС СК

В Ставрополе вечером 16 июля спасателям поступил звонок от мужчины, который застрял вместе с семьей в лесу. Оказалось, семья решила покататься по лесному массиву, но делали они это в запрещенной зоне урочища «Русская лесная дача». Там автомобиль увяз в образовавшейся после дождя грязи. Самостоятельно выбраться не удалось, поэтому глава семьи обратился к специалистам.

— Мужчина пытался самостоятельно выбраться на дорогу, но после неудачных попыток и с наступлением темноты решил обратиться за помощью в службы экстренного реагирования. На место выехали спасатели АСП Ставрополя и сотрудники лесоохраны, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Найти отдыхающих оказалось непросто, так как отправленная водителем геолокация показывала неправильное местоположение. Спасатели объездили часть леса и наконец нашли застрявших людей. Сотрудники отбуксировали машину на дорогу. После спасения семья продолжила отдых.