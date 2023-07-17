За минувшую неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 27 млн рублей

За неделю мошенники обманули жителей Ставрополья на 27 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Ставрополье за прошлую неделю, с 10 по 16 июля, местные жители повелись на уловки мошенников и отдали им более 27 млн рублей. Так, 65-летней жительнице Георгиевского округа позвонил якобы сотрудник полиции, который заявил, что к банковскому счету пенсионерки получили доступ злоумышленники. Чтобы избежать потери денег, собеседник предложил жертве снять все сбережения и оформить кредит.

— Он убедил женщину снять имеющиеся денежные средства, а также оформить кредит и перевести все на «безопасный» счет. Гражданка выполнила указания и лишилась около миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. На неизвестного завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции ищут фигуранта, чтобы наказать по закону. Ведомство просит быть бдительными при общении с незнакомцами и не переводить деньги не неизвестные счета.