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НовостиПроисшествия17 июля 2023 11:08

За минувшую неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 27 млн рублей

Заведены уголовные дела, злоумышленников ищут
Данил ЮРКОВ
За неделю мошенники обманули жителей Ставрополья на 27 млн рублей

За неделю мошенники обманули жителей Ставрополья на 27 млн рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Ставрополье за прошлую неделю, с 10 по 16 июля, местные жители повелись на уловки мошенников и отдали им более 27 млн рублей. Так, 65-летней жительнице Георгиевского округа позвонил якобы сотрудник полиции, который заявил, что к банковскому счету пенсионерки получили доступ злоумышленники. Чтобы избежать потери денег, собеседник предложил жертве снять все сбережения и оформить кредит.

— Он убедил женщину снять имеющиеся денежные средства, а также оформить кредит и перевести все на «безопасный» счет. Гражданка выполнила указания и лишилась около миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. На неизвестного завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции ищут фигуранта, чтобы наказать по закону. Ведомство просит быть бдительными при общении с незнакомцами и не переводить деньги не неизвестные счета.