К 12 годам колонии приговорили жителя Ставрополья за убийство знакомого

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ессентуках к 12 годам «строгача» приговорили 57-летнего местного жителя, он жестоко убил знакомого и пытался скрыться с места преступления. Злоумышленник 14 октября 2023 года пришел к месту работы 64-летнего мужчины, чтобы выяснить отношения – они были неприязненные. Только вот встреча переросла в очередной конфликт, во время которого ныне осужденный достал острый предмет и решил убить оппонента.

— Между осужденным и его 64-летним знакомым произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес острым предметом один удар по горлу и множественные удары по телу потерпевшего, причинив телесные повреждения, от которых он скончался, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

После убийства злоумышленник сбежал с места преступления, но был быстро пойман полицейскими. Мужчину доставили к следователю для разбирательств, на него завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Расследование завершили, и материалы направили в суд на рассмотрение.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.