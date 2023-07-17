В Ессентуках 73-летняя водитель умерла за рулем и врезалась в дерево

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На улице Октябрьской в Ессентуках «Лада Калина» съехала с дороги и врезалась в дерево. Все произошло сегодня, 17 июля, примерно в 12:40, на место вызвали скорую помощь и автоинспекторов для помощи водителю и разбирательств в причинах аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Прибывшие медики констатировали смерть водителя, 73-летней местной жительницы. Предположительно, причиной мог стать сердечный приступ, – пишет ведомство.

У водителя был большой стаж вождения, за последние два года она не получала штрафы за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, правоохранительные органы назначили экспертизы.