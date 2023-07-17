Два члена банды Басаева и Хаттаба ответит в суде за совершенные преступления

Двух участников банды Басаева и Хаттаба окажутся на скамье подсудимых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два члена банды Басаева и Хаттаба, жители Чечни и Ставрополья, ответят в суде за совершенный в 1999 году обстрел военнослужащих. Ныне обвиняемые добровольно вступили в вооруженную группировку и принимали активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлениях.

Рано утром 4 октября 1999 года в станице Червленной Шелковского района Чечни бандиты, в том числе ныне обвиняемые, дождались появления военнослужащих и напали на них. В результате обстрела были убиты 15 военнослужащих, еще 28 получили травмы разной тяжести.

— Завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Чеченской Республики и Ставропольского края. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных части 2 статьи 209 (участие в банде), статьи 279 УК РФ (вооруженный мятеж) и статьи 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих), – сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Уголовное дело против двух очередных фигурантов дела направили в Южный окружной военный суд для рассмотрения. Кроме того, поиски оставшихся членов банды продолжаются.