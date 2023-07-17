За минувшую неделю на Ставрополье поймали 169 пьяных водителей

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На Ставрополье за прошлую неделю, с 10 по 16 июля, автоинспекторы остановили 169 пьяных водителей. При этом 12 нарушителей попались во второй раз, за что на них завели уголовные дела.

Так, сотрудники остановили автомобиль в селе Юца Предгорного округа, у него выявили признаки опьянения, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

— Мужчина согласился пройти освидетельствование на месте. Прибор показал наличие 2,5 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, что считается крайне сильной степенью опьянения, – пишет ведомство.

На автомобилиста составили протокол за пьяную езду, ему грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и 30 тысяч рублей штрафа. Транспорт забрали на штрафстоянку.