Автоинспекторы Ставрополья помогли семье, пробившей на трассе колесо машины

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На трассе «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» автоинспекторы при патрулировании местности заметили автомобиль на «аварийках». Сотрудники остановились, чтобы узнать, что за беда настигла водителя. В машине сидела семья, которая ехала из Ростовской области к родственникам в Дагестан, в дороге у них пробило колесо и погнуло диск.

— Домкрата и баллонного ключа для устранения неисправности у водителя не оказалось, а в ночное время на пустой дороге помощи ждать было неоткуда, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автоинспекторы достали инструменты из патрульного автомобиля, осветили площадку для замены колеса и помогли водителю. Только вот ехать с погнутым диском опасно, поэтому сотрудники сопроводили машину до круглосуточной ремонтной станции.

Спустя час все было готово для дальнейшей поездки. Семья продолжила движение, поблагодарив сотрудников за помощь.