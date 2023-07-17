«Россети Северный Кавказ» отремонтируют 31 км ЛЭП в Ингушетии

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Специалисты «Россети Северный Кавказ» в 2023 году отремонтируют в Ингушетии 31 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 10-0,4 кВ, в том числе 11 км ЛЭП - с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП).

Комплекс технических мероприятий, предусмотренный Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года, будет реализован на участках, которые характеризуются высоким процентом изношенности сетей.

Основные функциональные особенности СИП: позволяет снизить эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности, сократить объёмы и время аварийно-восстановительных работ, исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи. Кроме того, СИП пожаробезопасен и не представляет угрозы для птиц и животных.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят порядка 146 млн рублей на реализацию ремонтной кампании филиала "Ингушэнерго". Это на пять процентов больше в сравнении с предшествующим годом.