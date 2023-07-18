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НовостиПроисшествия18 июля 2023 6:28

Трое отдыхающих в Железноводске сломали удочку скульптуры рыбака

Момент, когда мужчина забрался на объект, попали на камеру видеонаблюдения
Данил ЮРКОВ
Фото: социальные сети мэра Железноводска Евгения Бакулина

Фото: социальные сети мэра Железноводска Евгения Бакулина

В Железноводске три отдыхающих на катамаране решили подъехать к уже настрадавшейся скульптуре рыбака, но что-то пошло не так, и мужчина сломал удочку статуи. По словам мэра курорта Евгения Бакулина, ее ломали много раз, поэтому она имеет хрупкие места, которые с каждым разом все легче сломать.

— Вопрос, как в таком состоянии его допустили на катамараны я еще буду выяснять. Вопрос, зачем он туда залез, останется риторическим. Вопрос, почему окружающие его «товарищи» просто на это смотрели, тоже останется без ответа, – написал мэр Железноводска в социальных сетях.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали отдыхающих, поэтому им предложили самостоятельно прийти к мэру и разобраться в ситуации, вероятно, им придется возместить ущерб. В противном случае кадры передадут в правоохранительные органы, и вопросом займутся сотрудники полиции.