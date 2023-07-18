Пьяный водитель на Ставрополье назвал неприличной свою поимку ночью

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В Михайловске на Ставрополье автоинспекторы остановили автомобиль, который подозрительно резко свернул во дворы, когда увидел экипаж ДПС. За рулем сидел 58-летний житель Ставрополя в белом костюме и признаками опьянения. Он отказался проходить тест на алкоголь на месте или в медучреждении.

— На предложение автоинспекторов пройти освидетельствование на месте, либо проехать в наркологический диспансер мужчина ответил отказом, сообщив, что останавливать автомобили в столь поздний час неприлично, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

По мнению водителя, мало того, что его остановили ночью, так еще и «принуждают к каким-то действиям». За отказ от освидетельствования на него составили протокол: автомобилисту грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Машину забрали на штрафстоянку.