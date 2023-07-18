Экс-начальницу пенсионного фонда в Пятигорске осудят за взятки на 257 тысяч

Уголовное дело против экс-начальницы направили в суд Фото: Анастасия Осипова

В Пятигорске за пять взяток на сумму в 257 тысяч рублей осудят бывшую начальницу отдела пенсионного фонда. С сентября 2019 года по март 2021 года ныне обвиняемая получала деньги от индивидуального предпринимателя, чтобы тот побеждал на аукционах на поставку товаров.

— Получила взятки на общую сумму более 257 тысяч рублей за обеспечение победы в аукционах на поставку расходных материалов и ремонт вычислительной техники управления, а также беспрепятственную приемку предоставленных услуг, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставрополью.

За это на начальницу по материалам ФСБ и МВД завели уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Сейчас расследование завершили, следователи собрали достаточно доказательств вины фигурантки.

— Уголовное дело направлено в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу, – уточнили в пресс-службе регионой прокуратуры.