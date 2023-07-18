Более 14 тысяч зараженных цветов из Армении привезли на Ставрополье

Фото: пресс-служба Северо-Кавказского управления Россельхознадзора

На Ставрополье из Армении привезли 14060 срезов гербер и альстромерий, на которых при осмотре нашли заражение. В пресс-службе Северо-Кавказского управления Россельхознадзора сообщили, что растения прилетели в аэропорт Минеральных Вод, где их и задержали. Лабораторная экспертиза подтвердила наличие западного цветочного трипcа.

— В соответствии с Едиными карантинными фитосанитарными требованиями, предъявляемыми к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза, данная продукция запрещена к ввозу в Российскую Федерацию, – пишет ведомство.

Уточним, что западный цветочный трипс – это насекомое-вредитель, который с легкостью может уничтожить более 300 видов растений, из-за чего его и нельзя провозить в Россию. Трипс больше всего любит хризантемы, розы, герберы, цинерарии, гипсофилы и огурцы. Привезенные из Армении цветы, вероятно, уничтожат.