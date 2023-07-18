На Ставрополье в оборот вводят новые 100-рублевые купюры

Фото: пресс-служба Банка России

В Ставропольском крае скоро появятся новые 100-рублевые купюры, их уже отправили в региональные банки, так что со дня на день их будут выдавать в магазинах, банкоматах и при получении зарплаты с пенсий.

Банкнота сделана в оливковом и оранжевом цветах, на лицевой части изображены фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах и парк «Зарядье».

— На оборотной стороне изображены Ржевский мемориал Советскому Солдату и панорама музея-заповедника «Куликово поле», – сообщили в пресс-службе Банка России.

Подделать новую купюру, утверждает ведомство, будет сложно из-за комплекса защиты: на просвете виден многотоновый составной водяной знак в виде Спасской башни и номинала. На защитной нити при покачивании банкноты можно увидеть светлые прямоугольные элементы, а если ее наклонить под острым углом, заметным станет символа рубля на радужном фоне.