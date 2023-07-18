Замдиректора компании Ставрополя осудят за мошенничество и отмывание денег

Замдиректора строительной фирмы Ставрополя осудят за мошенничество и легализацию преступного дохода Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе на скамье подсудимых окажется 37-летний заместитель директора строительной компании, злоумышленник обманывал людей и отмывал деньги. Обвиняемый убедил директора подать заявку на участие в аукционе на получение муниципального контракта. Фирма выиграла конкурс и занялась рекультивацией полигона ТБО в Лермонтове, но замдиректора решил незаконно заработать на этом.

— После заключения контракта с муниципалитетом обвиняемый давал указания своим сотрудникам о необходимости выполнения определенных видов работ, которые фактически не соответствовали объему, подлежащему исполнению, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленник обманул заказчика, не выполнил все обязательства, но зато дал сметную документацию с ложными сведениями. На этих махинациях замдиректора заработал 37 млн рублей. Как оказалось позже, фигурант заключил другой контакт с субподрядчиком на сумму более 20 млн рублей, которые он получил от муниципалитета. Таким образом, он отмыл шестизначные суммы.

— Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем), – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Уголовное дело завели по материалам МВД и УФСБ, сейчас расследование завершили, и материалы передали в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу. Там решиться судьба фигуранта.