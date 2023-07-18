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НовостиПроисшествия18 июля 2023 11:01

Жителя Ставрополя поймали на попытке сбыть 105 граммов наркотиков

На него завели уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Ставрополец отправился в Невинномысск, чтобы раскидать по городу наркотики

Ставрополец отправился в Невинномысск, чтобы раскидать по городу наркотики

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Невинномысске сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Ставрополя, который оставлял «закладку». Злоумышленника доставили в отделение, где обнаружили у него 13 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это запрещенные вещества, – N-метилэфедрон общей массой более 105 граммов.

— Гражданин признался в содеянном и пояснил, что наркотик приобрел посредством сети Интернет, расфасовал на разовые дозы для дальнейшей реализации бесконтактным способом, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На закладчика завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Фигуранта посадили в СИЗО, расследование продолжается.