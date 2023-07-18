Перевозчика безакцизного алкоголя из Пятигорска в КБР приговорили к сроку

Фигуранта приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кабардино-Балкарии осудили местного жителя, который занимался перевозкой безакцизного алкоголя из Пятигорска. Злоумышленник в январе этого года за деньги согласился поработать курьером, сел за руль машины и забрал «товар», который, по всей видимости, впоследствии хотели продавать людям.

— В пути следования спиртосодержащая продукция была обнаружена и изъята сотрудниками полиции.Общая стоимость спиртосодержащей продукции составила свыше 1,2 млн рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры КБР.

На перевозчика завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 171.3 УК РФ (перевозка спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере). Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.

Фигурант предстал перед судом, где его приговорили к лишению свободы сроком на 1,5 года условного заключения с испытательным сроком 2 года. Алкоголь уничтожили.