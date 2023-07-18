Безработный на Ставрополье притворился сотрудником ДПС и штрафовал водителей

Лже-сотрудника ДПС поймали на Ставрополье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском крае поймали ложного сотрудника ДПС, который останавливал нарушителей правил дорожного движения вместе с четырьмя настоящими автоинспекторами. 48-летний «сотрудник» устал сидеть без работы, поэтому решил попробовать себя в роли правоохранителя, утверждает тг-канал «Baza».

По информации источника, лже-сотрудник попался во время проверки в ГИБДД, когда проверяющие обнаружили на кадрах с видеорегистратора пятого лишнего. Пока инспекторы разбирались в произошедшем безработный сотрудник вышел на службу по крайней мере пять раз.

В итоге проверяющие разобрались в произошедшем. На лже-сотрудника составили три протокола: о нарушении ПДД, незаконном ношении формы и воспрепятствовании исполнению обязанностей сотрудников полиции.

А вот против настоящих правоохранителей завели уголовное дело по факту мошенничества. Правда, сами автоинспекторы заявляют, что со странным мужчиной не работали и ничего не знают.