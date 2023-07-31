Начались съемки сериала «Неверные» с Оксаной Акиньшиной

Сериал пополнит линейку проектов Wink Originals. Фото: wink.ru

В Москве стартовали съемки психологической драмы «Неверные» (18+) с Оксаной Акиньшиной в главной роли. За производство отвечают «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и «НМГ Студия», режиссер — Алексей Кузмин-Тарасов. Сериал пополнит линейку проектов Wink Originals, премьера состоится в 2024 году.

За производство отвечают «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и «НМГ Студия». Фото: wink.ru

Потеряв себя, Ольга Шилковская (Акиньшина) лишается и единственного сына. Когда муж забирает у нее ребенка, она принимает решение вернуться к адвокатской практике и делает карьеру на бракоразводных и семеи ных процессах. Но спасти себя оказывается сложнее, чем стать медии ным и успешным адвокатом. К Ольге приходят за помощью, когда оказываются в безвыходнои ситуации и нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Она находит нестандартные выходы из положения, чтобы не доводить дело до суда. Никто не знает, как тяжело это дается ей на самом деле…

Съемки психологической драмы проходят в Москве. Фото: wink.ru

В звездном актерском ансамбле сериала: Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, а также Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие.

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