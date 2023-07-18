12 улиц Ставрополя останутся без света на два дня Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ставрополе на 12 улицах города отключат свет 19 и 20 июля. Ограничение будет действовать с 9:00 по 16:00 , как сообщили в пресс-службе АО «Горэлектросеть», связано с «продолжающейся реконструкцией дороги по улице Федеральной». Как это взаимосвязано, не объясняется.

Где в Ставрополе не будет света 19 и 20 июля 2023

- улица Гарнизонная, 1-15, 2-18;

- улица Инженерная, 1-9, 2-14;

- улица Кристальная, 1-13, 2-16;

- улица Почетная, 1-5, 4-12;

- улица Арсенальная, 1-19, 2-20;

- улица Любимая, 1-13, 51/1, 48, 48/1, 28, 48/3, 50;

- улица Октябрьская, 241/20А, 241/29, 241/57;

- улица Раздольная, 1-19, 2-20;

- улица Спокойная, 1-9;

- улица Федеральная, 2-22, 11-19;

- улица Ясная, 1-19/2, 2-24;

- переулок Верный, 16, 17, 18, 25.

Уже 21 июля ограничение перестанет беспокоить жителей указанных улиц и домов.