12 улиц Ставрополя останутся без света на два дня
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В Ставрополе на 12 улицах города отключат свет 19 и 20 июля. Ограничение будет действовать с 9:00 по 16:00 , как сообщили в пресс-службе АО «Горэлектросеть», связано с «продолжающейся реконструкцией дороги по улице Федеральной». Как это взаимосвязано, не объясняется.
- улица Гарнизонная, 1-15, 2-18;
- улица Инженерная, 1-9, 2-14;
- улица Кристальная, 1-13, 2-16;
- улица Почетная, 1-5, 4-12;
- улица Арсенальная, 1-19, 2-20;
- улица Любимая, 1-13, 51/1, 48, 48/1, 28, 48/3, 50;
- улица Октябрьская, 241/20А, 241/29, 241/57;
- улица Раздольная, 1-19, 2-20;
- улица Спокойная, 1-9;
- улица Федеральная, 2-22, 11-19;
- улица Ясная, 1-19/2, 2-24;
- переулок Верный, 16, 17, 18, 25.
Уже 21 июля ограничение перестанет беспокоить жителей указанных улиц и домов.