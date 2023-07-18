VR-экспозицию представит Ингушетия на международной выставке в Москве

С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года Ингушетия примет участие в международной выставке-форуме «Россия», по поручению президента РФ Владимира Путина. Экспозиция будет охватывать наиболее значимые достижения республики в различных сферах — туризм, молодежная политика, образование и сельское хозяйство. Выставка также будет рассказывать о единении Ингушетии с Россией и о городе Малгобеке, который имеет статус «Город воинской славы».

Для визуализации выставки будут использоваться новейшие технологии, такие как технологии виртуальной реальности, жидкокристаллические экраны и аппаратура для голограмм. Это позволит посетителям взаимодействовать с экспозицией. В течение работы выставки также будут проводиться тематические дни, на которых будут присутствовать известные представители Ингушетии из числа политиков, художников, поэтов, историков и спортсменов.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что выставка не только позволит рассказать о разнообразии Ингушетии, но и привлечь внимание туристов. Он также подчеркнул, что Ингушетия является современным развивающимся регионом с богатым историческим наследием.

Международная выставка-форум «Россия» проводится для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе, транспорте, строительстве, науке и культуре.

В рамках выставки будут проводиться деловые недели, фестивали культурных традиций, культурно-развлекательная программа и ярмарки. Также будут проводиться дни регионов, которые будут проходить с ноября по декабрь текущего года. На данный момент организационный комитет, утвержденный главой Ингушетии, проводит подготовительные мероприятия к Дню Республики Ингушетия, который состоится 8 декабря 2023 года в рамках форума.