Житель Ставрополья получил 4,5 года условно за хранение 158 граммов взрывчатки

Фото: пресс-служба судов Ставропольского края

В Петровском округе Ставрополья осудили местного жителя, у которого дома нашли 158 граммов взрывчатки. В сентябре 2022 года у ныне осужденного провели обыски и нашли сыпучее серо-зеленое вещество, которое отдали на экспертизу. Проверка показала, что у себя злоумышленник хранил 152,75 грамма пороха бездымного и 5,3 грамма промышленной взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ставрополья.

— Изъято сыпучее вещество серо-зеленого цвета, которое является бездымным порохом массой 152,75 и 5,3 грамм, являющимся метательным взрывчатым веществом промышленного изготовления, предназначенным для снаряжения патронов, пригодным для использования по прямому назначению, – пишет ведомство.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатого вещества). Расследование завершили, и материалы направили в суд. Там фигуранта приговорили к лишению свободы сроком на 4,5 года условно и штрафу в размере 10 000 тысяч рублей.