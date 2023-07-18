Из Ставрополя в зону СВО отправили партию гуманитарного груза

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Херсонскую область из Ставрополя для военнослужащих отправили очередную партию гуманитарной помощи. В грузе находилось все необходимое, что запрашивали бойцы-участники СВО. С начала года из города направили более 190 тонн груза для солдат, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— Отвезли элементы обмундирования, одежду и обувь, личные принадлежности, маскировочные сети и инструменты для ремонта техники и обустройства на месте, средства личной гигиены, аптечки, продукты питания, емкости для воды, – пишет ведомство.

Также в посылке были технические средства и покрышки для автомобилей. Сбор гуманитарной помощи для военнослужащих продолжается, она формируется по запросу бойцов.