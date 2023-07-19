К концу рабочей недели на Ставрополье ожидаются дожди с грозами и жара до +36

Дождь с грозой и жара ожидаются на Ставрополье Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Ставрополье к концу рабочей недели снова пойдут дожди, ожидаются грозы, но при этом температура воздуха поднимется до +36 градусов. Так, в среду, 19 июля, в регионе днем прогнозируют кратковременные осадки и сильный ветер с порывами до 15-18 м/с, воздух прогреется до +33 градусов. В Ставрополе синоптики обещают дождь с грозой и ветер 15-17 м/с, температура – до +30 градусов.

В четверг, 20 июля, осадки с грозами прогнозируют только ночью, уже днем на Ставрополе не будет дождей, температура воздуха поднимется до +27-32 градусов, ветер западный 5-10 м/с. В Ставрополе аналогичная ситуация с осадками, днем воздух прогреется до +27-29 градусов, ветер – 7-9 м/с.

В пятницу, 21 июля, ночь ожидается спокойной и без осадков, а вот днем в южной части Ставрополья синоптики прогнозируют дожди и грозы, при этом ожидается жара от +31 до +36 градусов, ветер будет дуть западный 5-10 м/с. В Ставрополе осадков не ожидают, воздух прогреется до +33 градусов, а западный ветер подует со скоростью 8-10 м/с.