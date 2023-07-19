На трассе Ставрополья автомобилист врезался в прицеп грузовика и погиб

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Грачевском округе Ставрополья, на 51 километре трассы «Михайловск – Казинка – Грачевка», водитель ВАЗ-211540 из-за, предварительно, невнимательности не увидел припаркованный на обочине грузовик. Большегруз не включил «аварийку», чтобы показать, что он остановился, из-за чего легковушка протаранила прицеп транспорта.

На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов. От полученных травм на месте погиб 59-летний водитель ВАЗа, житель Труновского округа, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края. По факту аварии назначили проверку.

— Водитель прицепа установлен, им оказался 64-летний житель Андроповского округа, степень его ответственности будет установлено в рамках назначенной проверки, – пишет ведомство.