СКР проводит проверку после травмы ребенка на детской площадке в Минводах

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Минеральных Водах следователи начали проверку после травмирования 5-летнего мальчика на детской площадке во дворе многоэтажного дома. Днем 17 июля ребенок играл на карусели, но в какой-то момент раскрученная конструкция свалилась на ногу малыша. На место вызвали скорую помощь.

— Мальчик был госпитализирован в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. По указанию руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова в следственном отделе по городу Минеральные Воды по данному факту организована проверка, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. В результате сотрудники примут процессуальное решение. Ведомство не сообщает, насколько серьезную травму ноги получил ребенок.

Ранее в Минеральных Водах прокуратура и СКР начали проверку после травмирования двух других детей. Родители пострадавших писали заявления в правоохранительные органы, но разбирательства задержались.