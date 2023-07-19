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НовостиПроисшествия19 июля 2023 8:31

Наркотики на квадрокоптере пытались передать в колонию на Ставрополье

Против пересыльщиков завели уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

В хуторе Дыдымкин на Ставрополье сотрудники колонии №6 наблюдали, как возле исправительного учреждения припарковалась странная машина. В автомобиле сидели несколько человек, которые управляли дроном, пытавшимся пролететь через стены тюрьмы. Посылку сбили и отправили на экспертизу ее содержимое, а курьеров задержали.

— В результате был обнаружен полимерный сверток с 72 капсулами рецептурного сильнодействующего препарата красно-белого цвета, пакет с таблетками наркотического свойства и сверток с марихуаной, – сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Посылка предназначалась для осужденного, которого посадили за насилие и кражу. На курьеров завели уголовное дело по факту сбыта наркотических средств. Квадрокоптер изъяли как вещественное доказательство, расследование продолжается.