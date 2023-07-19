После избиения охранником инвалида в Ставрополе СКР начал проверку

Фото: СКР

В Ставрополе начали проверку после сообщения от местной жительницы, которая утверждает, что охранник диагностического центра избил ее мужа-инвалида. Следователи начали устанавливать все причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Сейчас сотрудники СУ СКР по Ставропольскому краю проводят проверку по признакам преступления по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Охраннику, избившему инвалида, грозит ответственность за преступление, если оно будет доказано.

— Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Иванову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, – сообщили в СКР.