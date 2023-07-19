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НовостиПроисшествия19 июля 2023 9:58

Директор управляющей компании Пятигорска украл 840 тысяч из фонда капремонта

Против злоумышленника завели уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Директор фирмы в Пятигорске попался на мошенничестве на 840 тысяч рублей

Директор фирмы в Пятигорске попался на мошенничестве на 840 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Пятигорске директор управляющей компании решил обогатиться за счет жильцов многоэтажных домов. Злоумышленник подготовил документы и перечислил 840 тысяч рублей со счета на капитальный ремонт на счет организации, а после забрал их себе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— Не имея цели и полномочий на проведение таких работ, злоумышленник распорядился денежными средствами, предназначенными для осуществления капитального ремонта, по своему усмотрению, причинив существенный вред интересам собственников жилых помещений, – пишет ведомство.

Против директора завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Расследование продолжается, доказательства вины фигуранта устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. После материалы передадут в суд, где и решится судьба злоумышленника.