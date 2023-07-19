Спасатели Ставрополья вытащили корову, застрявшую в оросительном канале на 4 дня

Фото: ПАСС СК

В оросительном канале села Владимировка на Ставрополье рыбаки нашли обессиленную корову, она застряла в грязи и пробыла там не один день. Самостоятельно мужчины не смогли вытащить животное из грязи, поэтому вызвали на помощь спасателей.

Хозяйка буренки узнала о находке и рассказала, что животина пропала четыре дня назад. Скорее всего, корова спустилась к каналу, чтобы попить, но вот выбраться оттуда ей не удалось. Животное упало, грязь затянула ноги и не позволяло уйти. Специалисты начали спасательную операцию.

— Спасатели решили извлекать корову при помощи трактора. Спасительный транспорт предоставили местные жители. Они вместе со спасателями обвязали корову и аккуратно ее извлекли из канала, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края. Корову отдали хозяйке.