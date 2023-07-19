Беспилотники и антидроновое оборудование закупят для бойцов СВО со Ставрополья

Для участников СВО со Ставрополя купят беспилотники и антидроновое оборудование
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Для участников спецоперации со Ставрополья закупят беспилотники и оборудование для борьбы с вражескими дронами. Такое поручение дал губернатор региона Владимир Владимиров на заседании в правительстве. По словам главы края, бойцы сделали запрос на покупку нового снаряжения.
— Поступает много запросов от наших ребят на приобретение беспилотников, оборудования для борьбы с вражескими дронами. Поручаю отработать эти вопросы с привлечением регионального и территориальных фондов помощи участникам специальной военной операции, – сказал губернатор.
Также Владимиров поручил проанализировать работу регионального фонда поддержки участников СВО и их семей. Сейчас готовятся предложения по расширению поддержки ветеранов боевых действий.