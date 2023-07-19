Москвич приехал в Невинномысск и осквернил символ воинской славы

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Невинномысске задержали 40-летнего жителя Москвы, который осквернил символ воинской славы. Вечером 14 ноября 2022 года злоумышленник на аллее Славы в городе и наклеил на «Звезду героев» надпись, выполненную из краски, имитирующей кровь. Этого оказалось мало: мужчина сфотографировал деяние и выложил в социальные сети.

— Мужчина, демонстрируя циничное и пренебрежительное отношение к символам воинской славы России, сфотографировал и опубликовал данную фотографию в одном из мессенджеров, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

По материалам ФСБ и МВД России на москвича завели уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма). Сейчас началось расследование, правоохранительные органы собирают доказательства вины фигуранта.

— Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на сбор необходимой доказательной базы, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.