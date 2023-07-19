Пьяный мотоциклист-бесправник на Ставрополье попался из-за езды по обочине

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В одном из сел Апанасенковского округа Ставрополья автоинспекторы патрулировали улицы и заметили странного мотоциклиста, который ехал по краю проезжей части при отсутствии других машин.

Сотрудники заинтересовались такой манерой езды, поэтому потребовали водителя остановиться, но он проигнорировал их и поехал дальше, пытаясь спрятаться во дворе частного дома.

Мотоциклиста остановили, за рулем сидел 59-летний житель этого села с признаками опьянения. Водитель не отрицал, что выпивал, и согласился пройти тест на алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Прибор показал наличие 1,5 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, что считается сильной степенью алкогольного опьянения, – пишет ведомство.

Оказалось, у мотоциклиста нет прав и он уже попадался за пьяную езду без водительского удостоверения. На этот раз за повторное нарушение на него завели уголовное дело.