Хищения электроэнергии на 6 млн рублей пресекли «Россети Северный Кавказ» на Ставрополье

Фото: «Россети Северный Кавказ»

176 случаев хищения электроэнергии пресекли «Россети Северный Кавказ» на Ставрополье за шесть месяцев текущего года. 144 нарушения приходятся на безучетное потребление, 32 факта – использование электроэнергии без заключенного договора энергоснабжения. Доля населения в итоговой цифре – 157 фактов на более 1,1 млн кВтч. В отношении юридических лиц составлено 19 актов почти на 1,2 млн кВтч.

По результатам контрольных мероприятий энергетикам филиала «Ставропольэнерго» удалось вернуть 2,3 млн украденных киловатт-часов. Этого достаточно для электроснабжения г. Светлограда с населением свыше 35 тыс. жителей в течение девяти дней. В денежном эквиваленте объем обнаруженного неучтенного потребления превысил шесть млн рублей.

Наибольшее количество случаев энерговоровства зафиксировано в населенных пунктах Буденновского, Арзгирского, Левокумского и Нефтекумского районов. Здесь пресечено 127 прецедентов общим объемом около 1 млн кВт*ч.

Системная работа по выявлению и пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на территории Ставропольского края ведется непрерывно. В число наиболее эффективных мер входят профилактическая работа с населением, рейдовые мероприятия с осмотром воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ для обнаружения набросов на провода.