О новом виде мошенничества в Телеграме рассказали эксперты

Активность мошенников в Телеграме в последние недели усилилась Фото: Мария ЛЕНЦ

Зафиксирована новая схема мошенничества в Телеграме. Как объяснили эксперты ВТБ, мошенники ее реализуют в два этапа. Сначала приходит сообщение от знакомого, который просит проголосовать за родственника на конкурсе, приобрести товары по акции и т.д. При переходе по ссылке пользователя просят указать номер телефона и подтвердить голосование смс-кодом. На самом деле, клиент находится на фишинговом ресурсе и вводит пароль. Он позволяет мошенникам получить доступ к аккаунту в Телеграм.

Затем со взломанного аккаунта мошенники рассылают сообщения с рассказом о произошедшем форс-мажоре и просьбой перевести деньги на номер карты. Ее изображение – подделка, созданная с помощью специального Телеграм-бота. Номер карты - реальный, но счет находится в другом банке, как правило, не таком крупном, так что подозрений это не вызывает.

Новая схема позволяет мошенникам выиграть время для вывода похищенных средств. Потерявший деньги клиент сначала обращается в банк, дизайн которого использовали мошенники, и только затем понимает, что на самом деле отправлял деньги в другую организацию. Параллельно мошенники успевают обналичить полученные средства и использовать их в своих целях.

«Активность мошенников в Телеграме в последние недели усилилась. Новацией стал бот, позволяющий подделывать изображение карты и направлять клиентов «по ложному следу». Для того, чтобы не стать жертвой таких схем, мы просим наших пользователей внимательно проверять сообщения, которые может рассылать даже ваш друг или родственник. Помните, что его аккаунт уже может быть взломан, поэтому при малейших сомнениях лучше проверьте у него эту информацию лично и в альтернативных каналах – например, простым звонком на телефон. Для восстановления доступа к своему аккаунту человеку всегда требуется время, которое мошенники используют в своих криминальных целях. Важно знать это и не давать им шанса поймать вас на эту уловку», – предупреждает Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.