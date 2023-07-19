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НовостиПроисшествия19 июля 2023 13:38

Ставропольца приговорили к сроку за мошенничество и вымогательство на 175 млн

Ныне осужденный сперва занял 50 млн и не вернул, а потом потребовал с потерпевшего 125 млн
Данил ЮРКОВ
Ставропольца приговорили к 8 годам строгого режима за вымогательство и мошенничество

Ставропольца приговорили к 8 годам строгого режима за вымогательство и мошенничество

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе осудили 59-летнего местного жителя, который сперва обманул знакомого, а потом потребовал с него деньги. В 2015 году злоумышленник взял у потерпевшего 50 млн рублей в долг, но вот возвращать он их не собирался и потратил все на себя. Позднее вместе с неустановленной группой лиц он вернулся к мужчине и стал требовать 125 млн рублей, угрожая насилием.

— Обвиняемый высказал в адрес потерпевшего угрозы применения насилия и незаконные требования о необходимости передачи ему денежных средств в сумме 125 млн рублей, якобы в счет погашения долга, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Потерпевший отказался отдавать деньги и обратился в правоохранительные органы. На злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование завершили, и материалы передали в суд.

Суд приговорил фигуранта к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ведомство не сообщает, был ли подан гражданский иск на возмещение украденных денег.