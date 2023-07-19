Приемных родителей в Ростовской области осудят за истязание пяти детей

Семью из Ростовской области осудят за истязание пятерых приемных детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области осудят 52-летнего и 42-летнюю местных жителей за истязание пяти детей от 12 до 17 лет. Всего в семье жило шесть ребят – родной сын и пятеро приемных, одна из которых в школе призналась психологу, что не хочет возвращаться домой. Эта информация попала в правоохранительные органы, началась проверка. Об этом сообщили коллеги из «КП-Ростов-на-Дону».

Семья с виду показалась проверяющим приличной: дети одеты, стол накрыт, на семейных фотографиях – идиллия. Но вот в социальных сетях матери видны только она, отец и родной сын – приемных будто и не существует вовсе. Правоохранительные органы стали копать глубже, чтобы разобраться в проблеме.

Сотрудники спрашивали детей об их жизни в семье и узнавали пугающие подробности. По словам ребят, их систематически избивали, кормили едой, больше похожей на помои, да и этого было мало; а если те смели препираться, лишались еды на несколько дней. Больше всего в издевательствах участвовала мачеха.

Мачеха не только морила голодом и кормила ужасной едой, но за провинности могла засовывать детям кулак в рот. Силой тащила язык изо рта и колола цыганской иголкой. Хоть и неглубоко, но дети плакали. Детей приучали к «трудотерапии», а если те не справлялись с нагрузкой, жестоко наказывали.

Сейчас приемные родители находятся в СИЗО, против них завели уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Фигурантам грозит до семи лет в колонии, детей отдали в другие приемные семьи.